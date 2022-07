Diocesi: Grosseto, dalla collaborazione col Maam nasce l’audioguida della cattedrale di San Lorenzo

Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio beni culturali della diocesi di Grosseto e il Maam-Museo archeologico e d’arte sacra della Maremma, è nata l’audioguida Izi.travel dedicata alla cattedrale di San Lorenzo. L’applicazione, completamente gratuita, nasce dalla volontà di permettere al pubblico di usufruire in maniera dinamica e immediata della conoscenza patrimonio storico-artistico del duomo di San Lorenzo.

Per poterne usufruire basta scaricare l’app Izi.Travel da Google Play Store (per android) o da App Store (ios) e digitare “Cattedrale di San Lorenzo”. “Dico grazie a don Franco Cencioni, direttore dell’Ufficio beni culturali della nostra diocesi, che a dispetto dei suoi 96 anni, non smette mai di interessarsi e di appassionarsi alle novità, e a Chiara Valdambrini, bravissima direttrice del Maam e a tutti i suoi collaboratori, per questo servizio importante che impreziosisce l’offerta culturale sul territorio – dice il vescovo Giovanni Roncari –. Personalmente non ho grande dimestichezza con la tecnologia, ma ne intuisco le grandi potenzialità per arrivare, con un clic, ben oltre i confini di una città e quindi di far apprezzare ciò che siamo e ciò che la cattedrale di San Lorenzo custodisce in termini di opere, praticamente in tutto il mondo”.

I contenuti proposti dalla app permettono di conoscere la cattedrale – insieme alle Mura Medicee uno dei simboli più riconoscibili di Grosseto – in tutti i suoi aspetti. L’audioguida, infatti, è suddivisa in schede di facile accesso, ognuna delle quali corredata da un ampio apparato fotografico. Premendo il tasto play sarà possibile ascoltarne l’audio descrizione e contemporaneamente leggere il testo.