Italiani all’estero: Tridico (Inps), “326.000 pensioni erogate, più in Europa e Nord America”

326mila sono le pensioni che l’Italia eroga agli italiani che vivono all’estero in circa 160 Paesi, soprattutto in Europa e Nord America anche se stanno aumentando quelle erogate in Asia, Africa ed Est Europa, segno che molti immigrati sono tornati a vivere nei luoghi di provenienza. Un numero che è però “di gran lunga inferiore a quello dei nostri pensionati che ricevono dall’estero. Il solo dato delle pensioni che la Germania paga all’Italia copre il contributo netto che l’Italia dà per i pensionati all’estero”. Lo ha detto oggi a Roma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, durante il convegno organizzato dalla Fondazione Migrantes insieme all’Inps su “Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni”. Le pensioni pagate all’estero riguardano per il 56,1% l’Europa, seguita da Nord America (22,8%), Oceania (10,7%), America meridionale (8,1%), Africa (1,2%), Asia (0,6%) e America Centrale (0,5%). Molte pensioni sono di reversibilità: in America meridionale le pensioni di vecchiaia sono solo il 37% e quelle ai superstiti oltre il 60%, con un’età media molto elevata. L’Asia e l’Europa sono le aree continentali con le percentuali più elevate di pensioni di vecchiaia, superano in tutte le aree il 60% del totale. Risulta quindi un forte decremento delle comunità di pensionati italiani all’estero mentre è iniziata negli anni 2000 la liquidazione di pensioni di “nuova generazione” verso nuove destinazioni, come l’Est Europa o la Spagna e il Portogallo, che hanno norme fiscali attrattive per i pensionati. Tridico ha invitato a superare “l’asimmetria delle politiche fiscali e salariali tra Paesi europei” perché provoca una “perdita di gettito fiscale importante” per le casse dello Stato italiano. Riguardo al rientro degli italiani emigrati all’estero da molto tempo ha proposto, soprattutto per i borghi del Sud Italia “azioni di defiscalizzazione” in termini “di attrazione di pensionati”.