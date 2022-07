Libri: Roma, il 6 luglio la presentazione di un volume di poesie che “rilegge” Trilussa

A 150 anni dalla scomparsa di Trilussa, un libro di poesie rilegge con ironia il nostro tempo ispirandosi ai sonetti e alle favole del grande poeta romanesco. Mercoledì prossimo, 6 luglio alle 16.30, nella sede della Radio Vaticana (piazza Pia 3), la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone e il direttore de L’Osservatore Romano Andrea Monda presentano “Antre storie d’ommini e bestie” di Alessandro De Carolis, edito da “L’Erudita” di Giulio Perrone: versi che sul filo della satira trilussiana colgono il lampo di un sorriso fra le inquietudini dell’attualità. Era il 1914 – si ricorda in una nota – quando per i tipi di Enrico Voghera, storica e ormai scomparsa casa editrice romana, usciva il nuovo libro di Trilussa, “Ommini e bestie”, un viaggio fra i tipi umani della Roma del primo Novecento e gli animali che ne riflettono più le piccolezze che le virtù. Ad introdurre la presentazione del 6 luglio sarà un saluto di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. A interpretare alcune delle poesie presenti nel libro sarà l’attrice Giulia Greco. Il giornalista Eugenio Murrali modererà l’incontro.