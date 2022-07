Terzo settore: dal 6 all’8 luglio a Parma la Summer school di “Cantieri ViceVersa” con i principali operatori finanziari italiani

Proseguire e rafforzare il dialogo tra i mondi del Terzo settore e della finanza sostenibile, con l’obiettivo di generare sinergie virtuose. Questo l’obiettivo di “Cantieri ViceVersa”, evento nato dalla collaborazione tra Forum nazionale del Terzo settore e Forum per la Finanza sostenibile che quest’anno celebrerà la sua quarta edizione.

Momento centrale del confronto sarà la Summer school di “Cantieri ViceVersa”, in programma a Parma dal 6 all’8 luglio con un calendario ricco di dibattiti, incontri, attività laboratoriali e con la partecipazione dei rappresentanti dei principali operatori finanziari e di quelli del Terzo settore italiano. Non mancheranno momenti informali, appuntamenti culturali e ricreativi.

“L’ambizione che ci ha spinto a dare vita a ‘Cantieri ViceVersa’ – afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore – è quella di voler promuovere il ruolo della finanza sostenibile nei processi di evoluzione del Terzo settore e condividere, allo stesso tempo, il modello di costruzione di valore degli Enti di Terzo settore nei processi di generatività sociale”.

“La collaborazione tra Terzo Settore e finanza sostenibile – sottolinea Francesco Bicciato, direttore generale del Forum per la Finanza sostenibile – è fondamentale per garantire una transizione giusta, che porti a una decarbonizzazione dell’economia nel segno dell’inclusione sociale e della riduzione delle disuguaglianze. Gli operatori finanziari sostenibili possono dare un contributo molto rilevante, fornendo gli strumenti finanziari più idonei per gli Enti del Terzo settore e funzionali al supporto dei progetti di sviluppo sostenibile”.

Sei le sessioni in programma per la Summer school 2022, di cui due plenarie (dedicate rispettivamente a tassonomia sociale e Pnrr), e quattro operative, che analizzeranno altrettanti macro-temi: il credito, il dono, l’assicurazione, l’equity. Le proposte che emergeranno in occasione delle sessioni di lavoro dei “Cantieri ViceVersa”, spiegano i promotori, verranno analizzate, estese ed elaborate per poi essere raccolte in un documento condiviso che sarà presentato in occasione dell’evento conclusivo, in programma per lunedì 21 novembre, nell’ambito delle Settimane dell’Investimento sostenibile e responsabile del Forum per la Finanza sostenibile.