Ue: firmato accordo per vaccino contro l’influenza pandemica. Kyriakides (Commissione), “proteggere i nostri cittadini nel caso di un’emergenza di questo tipo in futuro”

L’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) ha firmato con l’azienda farmaceutica Gsk un contratto quadro per l’aggiudicazione congiunta di Adjupanrix, vaccino contro l’influenza pandemica. È la Commissione europea a dare la notizia, dicendo che i Paesi partecipanti all’aggiudicazione congiunta potranno acquistare fino a 85 milioni di dosi di vaccino in caso di pandemia influenzale. Secondo la commissaria per la Salute, Stella Kyriakides, la pandemia “ha dimostrato oltre ogni dubbio che la preparazione è fondamentale in un’emergenza sanitaria”. Assicurarsi queste dosi di vaccino contro l’influenza pandemica serve a “proteggere i nostri cittadini nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza di questo tipo in futuro. Così agisce una vera Unione europea della salute”. Una pandemia influenzale è “un’epidemia mondiale causata da un nuovo ceppo influenzale nei confronti del quale la popolazione umana dispone di un’immunità preesistente minima o nulla”, spiega la nota della Commissione. “È difficile prevedere, ma è importante essere preparati”. Secondo l’Hera vi sono 3 principali minacce per la salute che richiedono il coordinamento di misure a livello dell’Ue: patogeni ad alto potenziale pandemico; minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e minacce derivanti dalla resistenza antimicrobica.