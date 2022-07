Papa Francesco: “crescere insieme come umanità promuovendo il contributo di migranti e rifugiati”

“Crescere insieme come umanità promuovendo il contributo culturale e spirituale di migranti e rifugiati”. È quanto invita a fare il Papa nel nuovo video pubblicato dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, diffuso oggi. Alla domanda posta nel video da Papa Francesco – “Come possiamo favorire un incontro arricchente con migranti e rifugiati?” -, diverse persone di varie culture ed età hanno dato una risposta. Tra le testimonianze, quella di una famiglia francese che da diversi anni ha aperto le porte di casa per ospitare rifugiati e, proprio grazie alla loro presenza, si è umanamente arricchita. “Siamo tutti chiamati a fare altrettanto interpellandoci singolarmente e come comunità”, l’appello del comunicato. Sulla pagina del sito internet della Sezione Migranti e Rifugiati dedicata alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (Gmmr) 2022 sono disponibili video e altro materiale multimediale che può essere liberamente scaricato, utilizzato e condiviso. È inoltre possibile inviare testimonianze scritte, multimediali o fotografiche che mostrino l’impegno nel vivere la Gmmr 2022 dal tema: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.