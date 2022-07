Infanzia: il 7 settembre nel teatro romano di Ostia Antica l’evento “Uno Stradivari per Unicef” con il violinista Yury Revich

“Dreamland with Yury Revich”, progetto benefico ideato dal violinista e compositore internazionale Yury Revich, presenta l’evento “Uno Stradivari per Unicef”, un evento all’insegna della solidarietà che si terrà il 7 settembre presso il Teatro Romano di Ostia Antica a Roma. Il ricavato sosterrà i programmi dell’Unicef rivolti ai bambini colpiti dalle emergenze, in particolare quelli che stanno affrontando situazioni di criticità in Ucraina, oltre che in Afghanistan, Siria e Yemen. Vi partecipano grandi artisti di fama internazionale che uniranno il mondo della musica classica con quello della musica jazz e moderna. Oltre alla straordinaria partecipazione di Yury Revich, si esibiranno il soprano internazionale Chen Reiss, il cantautore e musicista Giovanni Caccamo, il cantautore e l’autore di alcuni dei più grandi successi della musica italiana Vincenzo Incenzo, lo straordinario duo Nicky Nicolai & Stefano Di Battista, l’attrice e cantante canadese Gloria Reuben, uno degli attori più attivi per la difesa e sostenibilità ambientale in Italia Alan Cappelli Goetz, la promessa della musica pop internazionale Imen Siar, a cui si affiancheranno il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera. “Uno Stradivari per Unicef” rappresenta il debutto in Italia del progetto “Dreamland with Yury Revich”, nato nel 2017, e già presentato a Vienna e Londra, allo scopo di aiutare i bambini in difficoltà a creare il loro “dreamland”, un luogo senza guerra, fame e sofferenza, capace di garantire opportunità ed un futuro, ed è la prima iniziativa firmata Yury Revich in collaborazione con Unicef Italia. Un progetto che mira a diventare un appuntamento annuale e uno degli eventi di solidarietà di riferimento a livello nazionale ed internazionale. “Dreamland with Yury Revich”, sceglie di iniziare il suo viaggio in Italia dal Teatro romano di Ostia antica proprio per il simbolo storico che questi luoghi rappresentano per il Paese, per “sensibilizzare il pubblico sull’importanza della protezione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano”. Obiettivo del progetto è anche “unire al carattere solidale, la promozione e valorizzazione di giovani artisti affiancati da artisti internazionali”.