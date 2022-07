Diocesi: Chieti-Vasto, stasera a San Valentino in Abruzzo Citeriore “Un borgo e il suo Parco: la buona prassi della Laudato si’”

“Un borgo e il suo Parco: la buona prassi della Laudato si’”. Questo il tema dell’incontro in programma nella serata di oggi, giovedì 28 luglio, alle 21, nel giardino della Casa Canonica al Castello Farnese a San Valentino in Abruzzo Citeriore. L’iniziativa rientra nel progetto “Ora viene il bello” promosso dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei ed è organizzato dalla parrocchia Santi Valentino e Damiano in San Valentino in AC e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport.

Dopo i saluti del parroco, don Rocco D’Orazio, che presenterà brevemente i contenuti dell’enciclica Laudato si’, sono diversi gli interventi previsti: “Turismo e comunità nel rispetto dell’ambiente: quali soggetti coinvolti” (don Emiliano Straccini, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport), “L’educazione ad una ecologia integrale per le giovani generazioni” (Ilaria Federico, insegnante di religione cattolica), “Il borgo di San Valentino tra presente e futuro” (Antonio D’Angelo, sindaco di San Valentino in AC), “Il Parco della Maiella: tra tutela del territorio e opportunità di uno sviluppo sostenibile” (Maurizio Mondaco, del Parco nazionale della Maiella) e “Una ecologia integrale contro lo spopolamento e lo sfruttamento dell’ambiente” (Mauro Ammirati, giornalista e scrittore).