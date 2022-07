Ucraina: Castellamonte (To), sabato ragazzi dell’orfanotrofio “Arca” di Mariupol insieme a coetanei italiani e polacchi parteciperanno alla Giornata “Insieme per la pace”

Sabato 30 luglio a Castellamonte a nord di Torino i ragazzi ucraini dell’orfanotrofio “Arca” di Mariupol insieme a coetanei italiani e polacchi parteciperanno alla Giornata “Insieme per la pace” prevista nell’ambito degli scambi interculturali promossi dalle autorità locali, dalla Regione Piemonte e dall’Ambasciata polacca a Roma. I giovani di Mariupol, evacuati in Polonia subito dopo lo scoppio della guerra grazie all’aiuto dell’Associazione di cacciatori polacchi, soggiornano nel Canavese dai primi di luglio e rimarranno ospiti delle famiglie della zona fino al 21 agosto. L’iniziativa “Insieme per la pace” vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Unicef di Torino, dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco Cuneo e dell’Associazione Pompieri senza frontiere con dei rispettivi gruppi cinofili, nonché dei rappresentanti dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile. Dopo gli incontri previsti nella mattinata, nel pomeriggio i ragazzi, intrattenuti anche da vari gruppi dei Dottor Clown provenienti da diverse città piemontesi, prenderanno parte alla “Conferenza per la pace”, organizzata con il contributo di Sebastian Asfatei dell’ospedale Regina Margherita di Torino, e concluderanno la giornata con l’eucaristia celebrata da don Angelo Bianchi, da 13 anni parroco di Castellamonte.