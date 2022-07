Diocesi: Senigallia, stasera indagine su san Paolino per le visite guidate gratuite alla Pinacoteca

Sarà un’indagine su san Paolino, patrono della città e della diocesi di Senigallia, a caratterizzare la serata del “Viaggio nella bellezza” proposto anche per quest’oggi dalla Pinacoteca diocesana. Nelle due visite guidate serali i partecipanti potranno ammirare oreficerie, tele, quadri nella Pinacoteca affacciata sulla piazza del duomo che “non solo raccontano di questa devozione” ma – viene spiegato in una nota – “narrano dell’arte e della fede”. Sarà – assicurano dalla Pinacoteca – un “viaggio immersivo nelle tante sale che costellano il museo ricco di un variegato narrare di arti, stili, materie”. Le visite saranno tenute da professionisti, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30; si parteciperà in ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti-Covid che per i musei prevedono raccomandata la mascherina.