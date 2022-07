“Gli Ircss, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono un pezzo fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Con la riforma approvata oggi (ieri per chi legge, ndr) in Senato creiamo le condizioni per renderli più forti e pronti ad affrontare le sfide del futuro”. Lo ha affermato, ieri sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza.