Papa in Canada: il programma di oggi

La terza giornata del Papa in Canada inizia oggi, alle 8.40 (14.40 ora di Roma), quando Francesco si trasferirà al santuario nazionale di Sainte-Anne-de-Beaupré, luogo del primo incontro di Giovanni Paolo II con gli indigeni nel 1984, dove arriverà alle 9.20 (15.20) e farà un giro in auto aperta. Alle 10 (16) la messa, con l’omelia del Papa e il saluto finale del card. Gerard Cuprien Lacroix, arcivescovo di Québec. Alle 12 (18) il rientro in arcivescovado. Alle 17 (23) il trasferimento alla cattedrale di Notre Dame, la più antica sede vescovile del Nord America, dove il Papa reciterà i vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali e pronuncerà l’omelia. Al termine, il cardinale accompagnerà il Santo Padre davanti alla tomba di San Francesco de Laval, primo vescovo di Québec nel Settecento e figura importante per i rapporti con le popolazioni indigene: insieme reciteranno una preghiera silenziosa. Alle 18.15 (00.15) il ritorno in arcivescovado.