Solidarietà: Acli Latina e Aprilia sociale, al via progetto solidale con sportello di ascolto e aiuti ai più fragili

Acli Latina e Aprilia Sociale presenteranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, alle 17 ad Aprilia (Latina) presso “Il Regno incantato” in via Bellini 9, il nuovo progetto solidale “Un cambiamento possibile”. “Si tratta di una attività ad ampio raggio, che coprirà il territorio cittadino e provinciale partendo da uno sportello di accoglienza e di ascolto psicologico volto a sostenere e ricreare fiducia e prospettive ai soggetti più fragili, inoltre un supporto sociale ai singoli e famiglie, con l’attivazione di una rete solidaristica tra le realtà associative e di terzo settore”, sottolinea la presidente Acli Latina, Alessandra Bonifazi. “Il progetto ‘Un cambiamento possibile’ è diretto a contrastare le situazioni maggiormente critiche. Abbiamo tante famiglie e persone vulnerabili nel nostro territorio, specialmente in questi tempi complicati. Il disagio si è molto acuito a causa della emergenza sanitaria e la conseguente, gravissima crisi economica e sociale. Ci auguriamo quindi di contribuire operativamente e con concretezza per alleviare e dare supporto alle condizioni personali più difficili”, conclude Bonifazi. Il progetto è finanziato dall’Accordo di programma del 2017 tra Ministero del Lavoro e Politiche sociali e Regione Lazio a sostegno di progetti rilevanti organizzati a livello locale da associazioni di volontariato e di promozione sociale. All’incontro interverranno Alessandra Bonifazi, Mina Modugno, presidente di Aprilia sociale aps, la psicologa Giulia Scorziello e l’educatrice Annalisa Bertelli, intervistate dal giornalista Roberto Pagano.