Diocesi: Mazara del Vallo, mons. Mogavero ha incontrato i 35 ucraini attualmente ospitati sul territorio

“Il nostro pensiero va ai vostri uomini che stanno combattendo per difendere la vostra patria, seppur lontani ci sentiamo vicini a loro nello spirito”. Lo ha affermato ieri pomeriggio il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero, incontrando presso il turismo rurale “Al Ciliegio” di Salemi i 35 ucraini attualmente ospitati sul territorio grazie all’impegno di Caritas, Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo” e alcune famiglie marsalesi.

Si è trattato – spiegano dalla diocesi – di “un incontro per conoscersi e condividere insieme un percorso della loro vita, lontani dalla terra d’origine oggi segnata dal conflitto”. Il momento di confronto e condivisione è stato organizzato nell’ambito di “Apri”, il progetto di Caritas italiana al quale ha aderito la Caritas diocesana e del quale è referente Angela Caradonna. “Per la prima volta da quando è iniziato il conflitto in Ucraina – si legge nella nota – si sono ritrovati insieme le donne ucraine e i loro bambini che si trovano da mesi sul territorio diocesano”. Dopo gli interventi di mons. Mogavero e del presidente della Fondazione San Vito onlus, Vito Puccio, ha preso la parola Victoria, accolta a Gibellina, che ha raccontato, tra le lacrime, il loro lungo viaggio prima di arrivare dalla zona del Donbass sino in Sicilia: “Siamo davvero rimasti sorpresi della vostra fraterna accoglienza”, ha detto.