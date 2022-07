Diocesi: Massa Carrara, oggi nella concattedrale di Pontremoli esposizione straordinaria della statua della Madonna del Popolo senza abiti

Oggi, in occasione della visita di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, la statua medievale della Madonna del Popolo priva degli abiti, sarà eccezionalmente esposta al pubblico – priva di abiti – nella concattedrale di Pontremoli. L’iniziativa, spiega la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli in una nota, rientra nelle celebrazioni dei 400 anni del voto della comunità pontremolese alla Madonna del Popolo.

Alle 15 è in programma l’apertura della concattedrale di Santa Maria Assunta con i saluti istituzionali del parroco, padre Dario Ravera, e del sindaco, Jacopo Ferri. Seguirà una contestualizzazione dell’evento a cura di don Pietro Pratolongo, delegato vescovile per gli eventi culturali, e di don Emanuele Beverini, storico dell’arte. Le conclusioni saranno affidate a Schmidt. Alle 17.30 è prevista la recita del Santo Rosario con il canto delle litanie, mentre alle 18 mons. Antonio Costantino Pietrocola, presidente del Comitato per i festeggiamenti del quarto centenario del voto alla Madonna per sconfiggere la peste, presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine, verso le 19, la concattedrale verrà chiusa.