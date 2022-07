Colluttazione tra parroco e cittadino: Aversa, “la diocesi esprime rammarico e attiva organismi deputati a fare piena luce sull’accaduto”

“In merito alla notizia ampiamente diffusa dagli organi di comunicazione circa una colluttazione avvenuta nella mattinata di ieri, nei pressi di una chiesa di Aversa, tra un parroco ed un cittadino, la diocesi di Aversa esprime il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto”. Lo si legge in una nota diffusa stamattina dalla diocesi normanna.

Altresì, prosegue la nota, “esprimiamo vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto”.