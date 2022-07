Lussemburgo: pubblicato documento sinodale. “Come possiamo camminare verso una Chiesa più viva?”, rispetto a comunione, partecipazione e missione

“Dobbiamo continuare il processo sinodale in Lussemburgo per realizzare quella che fin dall’inizio del Sinodo è emersa come la domanda centrale che ci dovrà accompagnare nei mesi e anni a venire: come possiamo camminare insieme verso una Chiesa più viva?”. Si conclude così il “contributo dell’arcidiocesi del Lussemburgo alla consultazione sinodale universale” pubblicato sul sito della Chiesa cattolica in Lussemburgo. Al documento di 37 pagine che raccoglie “sogni, speranze e visioni di futuro” di 4.590 persone che hanno preso parte al cammino, è stato dato anche un titolo: “In cammino verso una Chiesa vivente dei popoli di Dio in Lussemburgo”. Il rapporto di sintesi è strutturato sui tre temi proposti da Papa Francesco – comunione, partecipazione e missione – così come era stato articolato il questionario che ha dato il via alla riflessione. Il confronto è stato “soprattutto interno”, spiega l’introduzione, essendo il 70% dei rispondenti o partecipanti persone coinvolte nella vita della Chiesa, il 17% giovani. Per ognuno dei tre temi lo sguardo è rivolto “verso il futuro” e la riflessione è articolata sia sul piano della diocesi, sia su quello della Chiesa universale.