Diocesi: Cassano all’Jonio, il 9 settembre assemblea con il card. Grech. Il vescovo Savino, “ci aprirà a tre consapevolezze: sinodalità, missione e evangelizzazione”

“Sinodalità e missione: rilanciare l’evangelizzazione”. Questo il tema dell’ottava assemblea diocesana della Chiesa di Cassano all’Jonio in programma il prossimo 9 settembre. Ai lavori, che si terranno presso la parrocchia “San Girolamo” di Castrovillari e proseguiranno nei giorni 10 e 17 dello stesso mese, prenderanno parte il card. Mario Grech, segretario generale per il Sinodo dei vescovi, la biblista Silvia Zanconato e il teologo don Massimo Naro.

“Viviamo un tempo complesso e oscuro”, ha scritto il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, sottolineando che “il Covid-19 non è stato ancora debellato, la guerra in Ucraina diventa sempre più violenta, la crisi economica ci attanaglia, la politica con la sua ultima rappresentazione del 14 luglio che ha mandato in crisi il governo di unità nazionale di Draghi ha palesato tutte le sue debolezze, gli impoveriti aumentano a dismisura, le disuguaglianze ormai sono insopportabili, il disagio sociale è sotto gli occhi di tutti: siamo chiamati ad un sussulto di coscienza e a uno scatto di responsabilità collettiva, generando speranza”. “Urge una rivoluzione culturale – la convinzione del presule – che veda noi cristiani col Vangelo tra le mani, l’Eucaristia nel nostro corpo e la carità di Cristo che abbraccia, attraverso la nostra testimonianza, ogni uomo e ogni donna che incontriamo sui sentieri più o meno interrotti della nostra esistenza”. “La prossima assemblea – ha concluso il vescovo – ci aprirà a tre consapevolezze: la sinodalità come stile ordinario di essere Chiesa, l’urgenza della missione e l’evangelizzazione come scelta prioritaria da rilanciare”.