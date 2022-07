Ucraina: Modena, accolte finora 3.254 persone di cui 1.493 minori

In provincia di Modena accolti 3.254 cittadini ucraini di cui 1.493 minori. Nel corso della riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione presieduto dal prefetto Alessandra Camporota, che si è tenuto nei giorni scorsi è stata affrontata anche la questione dell’accoglienza e integrazione dei profughi giunti dall’Ucraina in conseguenza del conflitto in atto. Secondo i dati forniti i cittadini ucraini giunti sul territorio della Provincia di Modena, dall’inizio del conflitto sino al 3 luglio scorso, sono pari a 3.254 di cui 1.761 adulti (189 uomini e 1.572 donne) e 1.493 minori. I permessi di soggiorno rilasciati dalla locale questura sono pari a 2.701. Nell’ambito della rete di accoglienza straordinaria sono stati ospitati 177 cittadini ucraini.