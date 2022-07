Brasile: al via oggi a Belém il decimo Forum sociale panamazzonico. Prevista anche una forte presenza ecclesiale

(Foto: Forum sociale panamazzonico)

Da oggi fino al 31 luglio, la città amazzonica di Belém, in Brasile, ospiterà il decimo Incontro internazionale del Forum sociale panamazzonico (Fospa): uno spazio di incontro delle diversità che abitano l’Amazzonia, ormai consolidato. “Un momento unico – scrivono i promotori – dove ci riabbracciamo nei sentimenti e negli impegni condivisi di difesa di questo territorio, che attraversa 9 Paesi e che raccoglie la storia e il cuore di migliaia di donne e uomini che ogni giorno promuovono azioni per la qualità nella nostra regione panamazzonica. In questo importante incontro, dove celebreremo anche i 20 anni del nostro percorso collettivo come Fospa, ci saranno molte occasioni per intrecciare analisi, scommesse, visioni ed esperienze”.

La cerimonia di apertura del Fospa Belém si svolgerà oggi nell’auditorium centrale dell’Università Federale del Pará. Lì ogni comitato nazionale del Fospa potrà condividere alcune riflessioni sul contesto particolare dei propri Paesi, individuato nei propri pre-forum.

A Belém è prevista anche una forte presenza ecclesiale, attraverso organismi come la Repam (Rete ecclesiale panamazzonica), la Commissione Giustizia e Pace dell’episcopato brasiliano, il Consiglio indigeno missionario del Brasile (Cimi), che ha promosso due eventi, e la Caritas del Brasile, che promuoverà durante l’incontro del Fospa quindici attività auto-organizzate, pensate per dare visibilità alle azioni progettuali volte a rafforzare le comunità in difesa dei loro territori, dei loro diritti e della loro qualità di vita. Ogni spazio garantirà la partecipazione dei popoli tradizionali.