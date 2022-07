Ue: la Commissione sostiene nuove alleanze tra università europee con Erasmus+, 340 gli Istituti superiori coinvolti

Si rafforza e si amplia la rete di alleanze tra Università europee grazie a una dotazione record di 272 milioni di euro provenienti dal programma Erasmus+. Oggi la Commissione europea ha annunciato che oltre alle 16 esistenti ha selezionato 4 nuove alleanze da sostenere nel 2022. Si vanno ad aggiungere alle 24 alleanze selezionate nel 2020. In tutto saranno quindi 340 gli Istituti di istruzione superiore uniti in collaborazioni attraverso 31 Paesi (quelli Ue, più Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia), “in materia di istruzione, ricerca e innovazione a vantaggio degli studenti, degli educatori e della società”, spiega la nota. “Oggi siamo più vicini al raggiungimento della nostra visione per il settore dell’istruzione superiore in Europa: una visione fatta di campus interuniversitari, transfrontalieri e interdisciplinari, in cui studenti, personale e ricercatori di tutte le parti d’Europa possano beneficiare agevolmente della mobilità e creare nuove conoscenze insieme”, ha dichiarato Mariya Gabriel, commissaria per l’Istruzione e i giovani. Ogni alleanza riceve una dotazione massima di 14,4 milioni di euro dal programma Erasmus+ per un periodo di 4 anni (nei bandi precedenti il sostegno massimo era di 5 milioni di euro su 3 anni). In autunno la Commissione aprirà un nuovo bando per sostenere le alleanze esistenti e crearne di nuove: l’obiettivo è di arrivare a coinvolgere 60 università europee e 500 Istituti di istruzione superiore entro la metà del 2024.