Devozione: Campania, domani arriva a Montesano sulla Marcellana la staffetta dei camminatori con la reliquia di Sant’Antonio da Padova

Prosegue il cammino di 1.800 chilometri totali dei pellegrini del Progetto Antonio 20-22 che portano in uno speciale zaino la reliquia di sant’Antonio. Ultimi giorni in terra lucana questi, per passare da domani 28 luglio in Campania, attraversarla e arrivare a Cassino, in Lazio, il 13 agosto. A ogni tappa, il gruppo di camminatori partito da Capo Milazzo il 30 giugno incontra le comunità parrocchiali con momenti di preghiera e devozionali particolarmente seguiti grazie alla collaborazione con le diocesi, le comunità di religiosi e le parrocchie della Regione attraversata.

In Campania la staffetta dei camminatori domani entrerà proveniente da Lagonegro con prima sosta a Montesano sulla Marcellana, una tappa di 26 km e importante per dislivello (872 metri di discesa e 918 metri di salita) che si concluderà in serata con la Festa diocesana dei giovani e degli oratori. Successivamente i pellegrini con la reliquia faranno tappa a Sala Consilina, Polla, Sicignano degli Alburni, Eboli, Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nola, San Felice a Cancello, Caserta, Capua, Teano, Mignano Monte Lungo, prima di passare in Lazio, dove il primo arrivo di tappa sarà Cassino.

A Polla sabato ci sarà l’incontro tra i pellegrini e i sindaci dei paesi limitrofi, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro, e la testimonianza dei coordinatori del cammino Alberto Friso, Jorge Leitao e fra Giovanni Milani. Domenica, giorno di sosta, sono previste visite guidate del santuario e di altri monumenti pollesi e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Antonio Michele Ridolfi, ministro provinciale della Provincia religiosa salernitano-lucana dell’Immacolata Concezione.

Un cammino che toccherà due centri importanti come Salerno e Caserta, oltre ben quattro luoghi antoniani campani di grande spiritualità: Polla, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Teano.

Dal 13 agosto la staffetta dei pellegrini proseguirà il cammino attraverso il Lazio, per arrivare il 9 ottobre a Padova, alla Basilica di Sant’Antonio, dopo aver percorso a piedi 1.800 chilometri lungo tutta la penisola in occasione degli ottocentenari antoniani.