Diocesi: Rimini, morto a 96 anni il decano, don Emilio Maresi

Si è spento, dopo aver compiuto 96 anni pochi giorni fa, il decano della diocesi di Rimini, don Emilio Maresi. Il sacerdote, che ha speso tanti anni del suo ministero prima nel santuario di Montefiore e successivamente nella parrocchia di Morciano di Romagna, si trovava da tempo presso la Casa del clero di Rimini, dov’è stato accolto e assistito fino alla sua scomparsa.

Nato a Poggio Berni nel 1926, don Maresi entra in Seminario all’inizio delle scuole medie. Frequenta tutti gli studi nel vecchio Seminario a Rimini, ad eccezione del quarto anno di Teologia, trascorso presso il Seminario regionale di Bologna. L’ordinazione sacerdotale risale al 29 giugno 1950 per imposizione delle mani del vescovo Luigi Santa. È cappellano a Savignano sul Rubicone per più di un anno e, in seguito, a Serravalle (San Marino), quando la parrocchia era ancora parte della diocesi di Rimini. Diventa poi parroco a Castelleale, frazione del comune di San Clemente, dove rimarrà per tre anni e successivamente è rettore del santuario Madonna di Bonora, a Montefiore. “Molto devoto alla ‘sua’ Madonna di Montefiore che certamente lo ha protetto in tante vicende drammatiche della sua vita – le parole del vicario generale della diocesi di Rimini don Maurizio Fabbri –, confidiamo che sarà Lei ad accoglierlo in Paradiso”.

Una devozione nei confronti della Madonna che don Maresi ha sempre sottolineato. Soprattutto in seguito alla rapina a mano armata di cui fu vittima negli anni ’80, proprio all’interno del santuario. “Ci legarono e ci picchiarono. Cercavano soldi che però non c’erano – raccontava lo stesso don Emilio Maresi diversi anni fa alla stampa –. Quando se ne andarono riuscii a liberarmi e a salire in macchina per dare l’allarme. Mi videro e mi inseguirono fino a spararmi diversi colpi di pistola. Uno mi colpì e rimasi ferito, sarei potuto morire… ma la Madonna mi è stata vicina”. Sarà sepolto presso il cimitero di Montefiore, dove già si trovano i genitori e le sorelle.