Diocesi: Trento, domani riapre la Torre di Piazza, simbolo della città

(foto: MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO)

Giovedì 28 luglio, alle ore 10, sarà riaperta a Trento la Torre di Piazza, meglio conosciuta come Torre civica, simbolo inconfondibile della città. La riapertura della Torre, resa possibile grazie alla convenzione siglata tra il Comune di Trento, proprietario dell’edificio, e il Museo diocesano Tridentino, intende rendere accessibile con continuità il monumento, rispondendo così alle aspettative delle moltissime persone che chiedono di poter conoscere da vicino la Torre e la sua storia. Gli appuntamenti per poter accedere allo storico monumento sono quattro al giorno e prevedono ciascuno una visita guidata della durata di un’ora. La partecipazione all’evento inaugurale è libera e gratuita. A seguire si potrà accedere alla Torre in gruppi di massimo dieci persone, scaglionati fino alle ore 12.