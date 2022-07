Eurostat: nell’Ue un’auto ogni due abitanti; in Valle d’Aosta e Provincia di Trento immatricolazioni record

Nel 2020 in Ue c’erano 0,53 autovetture per abitante. Una media che nasconde grandi disparità regionali, con l’Italia che registra in tre Regioni i tassi di motorizzazione più alti d’Europa: il numero di autovetture ogni 1.000 abitanti in Valle d’Aosta è 1.787, nella Provincia Autonoma di Trento 1.285 e in quella di Bolzano 871. In fondo alla classifica ci sono la Regione di Mayotte con 72 auto per 1.000 abitanti, il Peloponneso (186), la Guyana francese (209), la Grecia centrale (238). Eurostat, l’ufficio di statistica europeo che oggi ha diffuso questi dati, spiega che questi numeri sono “spesso legati alla situazione economica”, ma anche a circostanze specifiche, per cui ad esempio il tasso elevato della Valle d’Aosta è “influenzato dalle norme fiscali in vigore” nella Regione a statuto speciale. In generale, gli Stati membri orientali hanno registrato i numeri più bassi, mentre gli Stati membri occidentali hanno registrato tassi più elevati. Rispetto ai veicoli commerciali, invece, non sono registrate “differenze sistematiche” tra le regioni dell’Europa occidentale e orientale e la loro quota spesso è legata alle infrastrutture e alle caratteristiche economiche della regione. Dimostrazione ne è che tra le regioni con le quote più basse di veicoli commerciali ci sono alcune aree urbanizzate della Germania.