Finanza: Banca Etica, raccolti 25 milioni di euro con obbligazioni dedicate a lavoro e giustizia sociale. Collocamento chiuso con 10 giorni di anticipo

È stato un successo il collocamento del prestito obbligazionario dedicato al lavoro e alla giustizia sociale. Lo comunica oggi Banca Etica spiegando che “l’obiettivo di raccogliere 25 milioni di euro da impiegare per finanziare imprese recuperate dai lavoratori (workers buyout) e imprese e cooperative che creano occupazione per le persone con fragilità è stato raggiunto il 15 luglio, con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 25 luglio”. Sono stati 871 i clienti che hanno sottoscritto il prodotto di investimento che aveva un taglio minimo di 1.000 euro e una durata di 6 anni con tasso di interesse nominale su base annua pari al 1,95%. Altre richieste sono rimaste inevase per l’avvenuto raggiungimento del plafond con 10 giorni di anticipo.

“La clientela ha accolto con entusiasmo la possibilità di sottoscrivere un prodotto finanziario che permette di remunerare il proprio risparmio contribuendo allo stesso tempo a costruire un’economia più pulita e inclusiva”, ha dichiarato il direttore generale di Banca Etica, Nazzareno Gabrielli. “L’impegno a rendere conto con trasparenza dell’uso che facciamo del denaro – ha aggiunto – è uno dei tratti distintivi della finanza etica. È un modo di permettere un protagonismo attivo dei risparmiatori che oltre al rendimento finanziario hanno anche la certezza di un preciso rendimento sociale”.

“Il denaro raccolto con questo prestito obbligazionario – ha ricordato Gabrielli – sarà destinato a finanziare imprese recuperate dai lavoratori (workers buyout); cooperative sociali di tipo B; associazioni di promozione sociale; startup a vocazione sociale; imprese agricole/agriturismi e altre tipologie di imprese che garantiscono l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

Il sostegno alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro, soprattutto per le persone maggiormente a rischio esclusione, è da sempre tra le proprietà di Banca Etica: solo nel 2021 – viene precisato – sono state finanziate 355 organizzazioni che hanno utilizzato il finanziamento ricevuto per creare posti di lavoro. Banca Etica ha erogato verso queste organizzazioni 84,3 milioni di euro che hanno condotto direttamente alla creazione di oltre 5.911 posti di lavoro in Italia e Spagna. Il 29% dei posti di lavoro assunti direttamente è stato creato al Mezzogiorno.