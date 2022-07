Diocesi: Prato, domani in cattedrale messa solenne per la festa della Madonna del Sacro Cingolo

In occasione della festa della Madonna del Sacro Cingolo, domani, giovedì 28 luglio, nella basilica cattedrale di Prato verrà celebrata alle 9.30 la solenne messa capitolare nella cappella del Sacro Cingolo. In questo giorno, informa la diocesi, “partecipando alle funzioni in programma o almeno visitando devotamente la cattedrale, si può ottenere l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni (confessione e comunione sacramentale, recita del Padre nostro e del Credo, preghiera per il Santo Padre). L’indulgenza, ovvero la remissione delle pene dovute ai peccati, è stata concessa nel 1996 in virtù del titolo di basilica attribuito alla nostra cattedrale da Giovanni Paolo II”.

In serata, poi, è in programma l’apertura serale straordinaria della cattedrale con visita guidata all’interno della cappella della Sacra Cintola. L’appuntamento alle 21 in piazza Duomo per un’iniziativa curata dall’associazione Artemia e da Prato Cultura in collaborazione con la diocesi. Durante la visita verrà raccontata la storia del duomo e dei suoi capolavori d’arte sacra. Non mancherà il ricordo del tentato furto di Giovanni di Ser Landetto da Pistoia – meglio conosciuto come “Musciattino” – che tra il 27 e il 28 luglio 1312 tentò di rubare il Sacro Cingolo custodito all’interno del duomo di Prato, allora pieve di Santo Stefano. Il grido di Musciattino – “Aprire pistoiesi, ecco la cintola de’ pratesi” – davanti alle apparenti porte di Pistoia “è entrato a far parte dell’immaginario collettivo della nostra città – si legge in una nota della diocesi – e testimonia la storia e l’identità di un popolo cresciuto intorno alla reliquia della Cintura di Maria”. Per questo, ogni anno, il 28 luglio la Chiesa di Prato festeggia la Madonna sotto il titolo proprio “Del Sacro Cingolo”.