Politica: Rosa Bianca, “in campagna elettorale partiti si astengano da esteriori manifestazioni religiose che strumentalizzano la fede”

“Nella campagna elettorale, le forze politiche si astengano da esteriori manifestazioni religiose che strumentalizzano la fede, offendendo sia le coscienze credenti sia la laicità della politica”. È quanto auspica la Rosa Bianca, associazione per l’educazione alla politica e alla democrazia, in vista delle elezioni di fine settembre. “Nel contempo – si legge in una lettera circolare – la Rosa Bianca spera che il maggior numero di partiti definisca il proprio programma dando reale ascolto all’insegnamento sociale della Chiesa cattolica”. “Pertanto – prosegue il testo – la Rosa Bianca rivolge un appello per un’ampia convergenza di partiti, movimenti politici e sociali, associazioni della società civile attorno a quella che si potrebbe definire ‘Agenda Bergoglio’: pace (rilancio dell’Onu come embrione di governo mondiale, politiche di disarmo, difesa dei popoli oppressi), giustizia sociale (lotta a tutte le povertà, diminuzione delle disuguaglianze, primato del lavoro e difesa dei lavoratori, politiche di welfare, contrasto all’evasione fiscale), ecologia integrale”.