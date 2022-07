Papa in Canada: il programma di oggi

Oggi, terza giornata di permanenza del Papa in Canada, è il giorno della partenza per Québec. Dopo la messa in privato e il saluto al personale del St. Joseph Seminary, Francesco alle 8.15 (16.15 ora di Roma) si trasferisce all’aeroporto di Edmonton: alle 9 la partenza, mentre l’arrivo in forma privata a Quebéc è previsto alle 15.05 (21.05). Accolto dalle autorità locali, alle 15.20 (21.20) il Santo Padre si dirige dall’aeroporto alla Cittadella di Quebéc, residenza del governatore centrale. Per la cerimonia di benvenuto, il Papa sarà accolto dal governatore centrale e dalla consorte, poi la visita di cortesia al governatore generale, con la presentazione della famiglia, e l’incontro con il primo ministro, Justin Trudeau, al termine del quale il governatore generale, il Papa ed il primo ministro si recheranno sul terrazzo per la foto ufficiale. Alle 16.20 (22.20) l’incontro con le autorità civili, i rappresentanti delle popolazioni indigene e il Corpo diplomatico, con il discorso del Papa, che tornerà in arcivescovado in auto aperta, arrivo previsto per le 17.40 (23.40).