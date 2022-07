Ucraina: Piccoli Comuni del Welcome, continuano fino a settembre i Summer camp per i bambini fuggiti con le mamme dalla guerra

(Foto: Piccoli Comuni del Welcome)

Sono arrivate dall’Ucraina un mese fa: 78 persone, mamme con i propri bambini, sono partite da Kiev, hanno raggiunto Medyca, un punto di confine tra la Polonia e l’Ucraina, e poi hanno raggiunto l’Italia del Sud, accolti nei “Piccoli Comuni del Welcome”. Nella Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, a giugno sono partiti i Summer camp per i minori ucraini. Giuggianello, Pietrelcina, Sassinoro, Santa Paolina, Tiggiano, Biccari, Bisacquino, Roseto Capo Spulico, Castel di Lucio, Calascibetta, Santa Cristina Gela sono tra i paesi che li ospitano. I campi andranno avanti fino a settembre, continueranno a prendervi parte per lo più mamme con i loro figli, bambini e adolescenti, individuati dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Kiev. L’iniziativa è partita grazie al progetto Mean-Movimento europeo di azione non violenta, in collaborazione con Act for Ucraine. La delegazione di Mean, infatti, è stata più volte in Ucraina e proprio a Kiev ha organizzato, lo scorso 11 luglio, una manifestazione di pace insieme alla società civile ucraina.

“Carissime famiglie, carissime mamme e carissimi bambine e bambini – ha detto Angelo Moretti, portavoce del Movimento –, per tutto il mondo voi siete dei piccoli eroi, siete di una nazione che sta resistendo ad una aggressione ma non vuole perdere la sua umanità. In voi c’è il futuro di pace dell’Ucraina, in questa estate indimenticabile voi potrete costruire il futuro di una nuova umanità che cerca la pace non solo per sé ma anche per gli altri. Voi siete come i nuovi ‘Pollicino’, quell’eroe che sa allontanarsi da casa, come voi state facendo in questa estate in Italia, ma sanno progettare ed organizzare il ritorno per difendere il futuro e la felicità delle vostre famiglie e dei vostri amici! Insegnate la pace al mondo”.

Nel mese di agosto arriverà un secondo gruppo di famiglie.