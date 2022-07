Bambini con disabilità: Fism Brescia e Congrega carità, un bando per “una scuola sempre più inclusiva”

Sono oltre 300 le bambine e i bambini con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia aderenti a Fism Brescia o le primarie paritarie d’ispirazione cristiana nella provincia bresciana. A loro è rivolto il quinto bando del Fondo Red “Per una scuola sempre più inclusiva” che metterà a disposizione risorse economiche per sostenerne l’impegno educativo. Il bando è online (www.fondored.it e www.congrega.it) e la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 ottobre 2022. “Voluto per aiutare realtà educative che non possono avere le stesse risorse del sistema statale e devono sopportare larga parte degli oneri circa gli insegnanti di sostegno, il Fondo Red (attivato nel 2017 dalla collaborazione di Fism Brescia e Fondazione Dominique Franchi onlus amministrata dalla Congrega della Carità apostolica, alle quali si è aggiunta la Fondazione Comunità e Scuola) renderà possibili interventi e iniziative finalizzate a garantire l’accoglienza dei bambini con disabilità, la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione sui temi della disabilità infantile e il supporto ai nuclei familiari più fragili”, spiega una nota della Fism. “Dalla sua attivazione ad oggi Fondo Red ha consentito di distribuire negli ultimi quattro anni circa seicentomila euro”, ricorda la nota. Coinvolte le scuole con bambini con disabilità (certificata ai sensi della legge 104/1492) iscritti per l’anno 2022-2023, per i quali si prevede d’incaricare apposite figure di aiuto. Le domande devono essere compilate online e corredate dal Piano annuale di inclusione (Pai) aggiornato e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato. Le richieste saranno esaminate dalla Commissione formata dai rappresentanti degli enti promotori del Fondo e l’entità del contributo commisurata al numero delle richieste e alle risorse disponibili.