Ucraina: Banca europea degli investimenti, approvato finanziamento di 1,59 miliardi di euro per la ricostruzione

La Banca europea per gli investimenti (Bei), con il sostegno della Commissione europea, ha approvato un finanziamento di 1,59 miliardi di euro per l’Ucraina. I fondi, supportati dalle garanzie del bilancio dell’Ue, sono “offerti a condizioni vantaggiose anche a lungo termine”, dice una nota della Bei. Essi aiuteranno l’Ucraina “a riparare le infrastrutture essenziali danneggiate e riprendere progetti per affrontare i bisogni urgenti del popolo ucraino”. Si tratta del secondo finanziamento, dopo il pacchetto di sostegno di emergenza di 668 milioni di euro erogati entro un mese dall’inizio della guerra. Di questo secondo pacchetto, 1,06 miliardi di euro saranno immediatamente disponibili. “L’Ue continua a sostenere l’Ucraina e il suo popolo di fronte alla brutale aggressione della Russia”, ha commentato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, assicurando che l’esecutivo “continuerà a lavorare con gli Stati membri dell’Ue e i nostri partner internazionali per sostenere l’Ucraina a tutti i livelli, per tutto il tempo necessario”. Gratitudine è stata espressa da Sergii Marchenko, ministro delle finanze ucraino, “per la cooperazione, il sostegno finanziario e per essere al fianco dell’Ucraina”.