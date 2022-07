Papa in Canada: mons. Smith (Edmonton), “rinnoviamo l’impegno a seguire la via della guarigione e della riconciliazione”

“Riconosciamo e apprezziamo l’enorme sforzo personale che ha fatto per stare con noi. Sappia che le siamo profondamente grati”. E’ il ringraziamento al Papa di mons. Richard W. Smith, arcivescovo di Edmonton, al termine della Messa celebrata da Francesco al Commonwealth Stadium. “Nell’ottobre dello scorso anno ha annunciato il desiderio di recarsi in questa terra per un pellegrinaggio di guarigione e riconciliazione”, ha ricordato il presule: “La nostra fervida preghiera è che, per la stessa presenza in mezzo a noi, l’ombra di San Pietro cada sul nostro Paese e porti la grazia della guarigione e della pace di Dio”. “Molto resta da fare se vogliamo vivere in modo duraturo la riconciliazione che tutti cerchiamo”, ha detto il vescovo: “Dall’amore e dall’incoraggiamento visibilmente manifestati in sua presenza, abbiamo ricevuto un nuovo slancio per continuare il cammino. I vescovi del Canada sono pienamente impegnati a camminare insieme alle Prime Nazioni, ai Métis

e al popolo Inuit. Siamo arricchiti dalla bellezza della loro cultura e dalla saggezza delle loro tradizioni. Rafforzati dall’intercessione dei Santi Gioacchino e Anna, e accompagnati dal suo orante sostegno, Santo Padre, rinnoviamo l’impegno a seguire la via della guarigione e della riconciliazione con i nostri partner e amici indigeni”.