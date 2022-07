Diocesi: Oristano, da stasera ”Notti d’estate” proposte dal Museo arborense

Prenderanno il via stasera ad Oristano gli appuntamenti delle “Notti d’estate al Museo” promossi per i martedì di luglio e agosto dal Museo diocesano arborense.

Si parte oggi con la presentazione del libro “Ritratto di donna” di Cristian Mannu: dialogherà con l’autore Matteo Porru, letture di Paola Aracu in collaborazione con Leggendo Ancora insieme. Il 2 agosto, in piazza Cattedrale, l’evento conclusivo di “Catte Cup”, con concerto e premiazioni: serata a cura di Rotaract e Consulta Giovani di Oristano. Il 9 agosto si terrà “De Insula by night” con la visita guidata straordinaria alla mostra “De Insula. Dall’Ottocento al Contemporaneo” con apericena nel suggestivo giardino del museo. Per il 16 agosto è in programma la presentazione del libro “Il diario di Eleonora d’Arborea. L’infanzia di una Regina” di Monica Tronci: a dialogare con l’autrice sarà Alessandra Lochi; musica ed esposizione di abiti medievali. È rivolto invece ai bambini dai 6 ai 12 anni il laboratorio esperienziale “Osservare, riflettere, scoprire ‘De Insula dall’Ottocento al contemporaneo’” che si svolgerà il 23 agosto. Chiusura, il 30 agosto, con la visita straordinaria al campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.