Perù: Caritas, un progetto per aiutare le popolazioni andine colpite dalle temperature molto basse

(Foto: Caritas Perù)

Si intitola “Scaldando i cuori” la campagna solidale di Caritas Perù, per portare aiuto alle popolazioni della zona andina che in questo periodo dell’anno soffrono per le temperature molto basse. Il Governo peruviano ha dichiarato, infatti, lo stato di emergenza per 60 giorni di calendario in 191 distretti dei dipartimenti di Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno e Tacna.

Di fronte a questa situazione, Caritas Perù, insieme alle Caritas diocesane, ha avviato la campagna di solidarietà, che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi economici per l’acquisto di alimenti non deperibili (riso, zucchero, fagioli, tagliatelle, latte, conserve di pesce, pollo in scatola, bibite, tra gli altri), oltre a coperte e copriletti, con lo scopo di contribuire a dare attenzione tempestiva alle famiglie più vulnerabili delle zone alte andine colpite dal freddo intenso. Si prevede che la campagna beneficerà 1.000 famiglie vulnerabili (circa 5.000 persone).