Papa in Canada: il programma di oggi

La messa ad Edmonton e la Liturgia della Parola al Lago Sant’Anna. Sono i due momenti pubblici di oggi. Alle ore 9 locali (le 17 ora di Roma), il Papa si trasferisce in auto al Commonwealth Stadium, dove arriverà un quarto d’ora dopo e farà il giro in papamobile. Alle 10 (18) la Messa, con l’omelia del Papa e al termine il saluto del vescovo di Edmonton, mons. Richard William Smith. Alle 12.15 (20.15) il ritorno seminario. Nel pomeriggio, alle 16 (00.00), il Papa si reca in auto al Lac Saint-Anne, ad ovest di Edmonton, dove arriverà verso le 17: un luogo di pellegrinaggio e di guarigione per migliaia di pellegrini, che venerano la figura di Sant’Anna, di rilevante importanza per gli anziani, e frequentato soprattutto a luglio in occasione della festa della santa. Accolto dal parroco, il Papa proseguirà verso il lago su una golf car, passando accanto alla statua di Sant’Anna accompagnato da suoni di tamburo. Arrivato al lago, il Papa farà il segno della croce verso i quattro punti cardinali, secondo la consuetudine indigena, e benedirà l’acqua del lago. Infine proseguirà in golf car fino al palco, sempre benedicendo i fedeli con l’acqua del lago. Poi l’omelia del Papa, la preghiera fedeli, il Padre Nostro, un’altra preghiera e la benedizione finale. Al termine Francesco salirà sulla papamobile per tornare alla chiesa parrocchiale e benedire la statua di Nostra Signora che scioglie i nodi. Il trasferimento al seminario è previsto per le 18 (02.00), con l’arrivo un’ora dopo.