Disabilità: Ordine di Malta, dal 30 luglio al 6 agosto centinaia di giovani partecipano al campo estivo internazionale

Il trentasettesimo Campo estivo internazionale dell’Ordine di Malta per i giovani disabili si terrà dal 30 luglio al 6 agosto a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, nel Monastero di San Vincenzo Martire. Dopo la pausa di tre anni causata dalla pandemia, e a 11 anni dall’ultima volta, l’Italia torna ad ospitare il Campo estivo internazionale. La settimana di vacanza e volontariato richiamerà centinaia di giovani da tutto il mondo. Circa 450 gli iscritti, tra staff, volontari e giovani ospiti con disabilità provenienti da oltre 22 Paesi del mondo. Un campo all’insegna della condivisione, del divertimento e della crescita personale e spirituale, guidati dal tema: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” (Mt 4,19). Il Comitato organizzatore è composto da giovani volontari dei tre Gran Priorati d’Italia, in collaborazione con l’Associazione italiana dei Cavalieri dell’Ordine di Malta e il supporto logistico del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta. “Rivolgo un sincero benvenuto a tutti voi che arrivate da oltre i confini italiani per partecipare a questa esperienza che, sono certo, rimarrà nei vostri cuori per tutta la vita – ha detto il Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John Dunlap -. Il mio ringraziamento va agli organizzatori italiani per il lavoro magistrale che hanno fatto in questi tre anni per organizzare il campo nella migliore della tradizione italiana”. La settimana sarà ricca di attività e svaghi: in programma ci sono laboratori, spettacoli, gite ed escursioni per conoscere alcune delle meraviglie di Roma e dei dintorni come Castel Gandolfo, residenza estiva del Pontefice, il Colosseo, la Galleria Borghese, e tante altre attrazioni a Roma e nel viterbese. Martedì 2 agosto, l’intero gruppo si ritroverà a Roma per la messa solenne in Vaticano, celebrata dal cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa presso l’Ordine di Malta. Presenzierà anche il Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John Dunlap. Il 4 agosto i ragazzi trascorreranno la giornata a Tarquinia. Il campo estivo internazionale ebbe inizio nel 1983 e da allora si è svolto in diversi Paesi europei. Alla versione internazionale si affiancano numerosi campi estivi organizzati a livello nazionale.