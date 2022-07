Comunicazione: WeCa, eletto il nuovo Consiglio direttivo. Fabio Bolzetta confermato presidente

(Foto: WeCa)

Si è svolta oggi, martedì 26 luglio, a Roma, in presenza e in video conferenza, l’Assemblea dei soci dell’Associazione dei Webmaster cattolici italiani (WeCa). Sono stati eletti nel Consiglio direttivo del prossimo triennio: Fabio Bolzetta (Fondazione Comunicazione e Cultura), sr. Teresa Braccio (Figlie di San Paolo), Danilo Di Leo (diocesi di Brindisi), Christian Giorgio (diocesi di Roma), Rita Marchetti (arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve), Giampiero Neri (Ids & Unitelm), don Paolo Padrini (diocesi di Tortona), Pier Cesare Rivoltella (Università Cattolica del Sacro Cuore), Andrea Tomasi (Università di Pisa). Al Collegio dei revisori dei conti: Francesco de Strobel, Paolo Forti e Rosita Fidanza.

Confermato come presidente Fabio Bolzetta, giornalista inviato di Tv2000, docente a contratto presso l’Università Lumsa e la Pontificia Università Antonianum. Confermata come vice presidente Rita Marchetti, ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia.

Fabio Bolzetta ha proposto tre direttrici per le prossime attività di WeCa: “formazione”, “ascolto” e “incontro”. “La formazione, per condividere e mettere in pratica le parole che Papa Francesco ha consegnato alla comunità cattolica impegnata nel digitale; l’ascolto, in sintonia con il cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia e l’incontro, per rilanciare occasione di riflessione e di educazione ai media in presenza sul territorio, soprattutto verso le comunità più piccole e meno strutturate”.