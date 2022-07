Editoria: Elledici, don Rossano Sala nuovo direttore editoriale dal 1° settembre 2022

Don Rossano Sala, salesiano di don Bosco, è stato nominato nuovo direttore editoriale dell’Editrice Elledici. Assumerà l’incarico a partire dal prossimo 1° settembre. La nomina ufficiale, datata 14 luglio ma della quale è stata data notizia oggi, è ad opera di don Leonardo Mancini, superiore della Circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta nonché presidente dell’Editrice Elledici, in dialogo con il vicario del rettor maggiore dei Salesiani don Stefano Martoglio, e – spiega una nota – “si colloca all’interno del piano di sviluppo proposto dalla casa editrice che potrà così avvalersi del prezioso bagaglio di professionalità ed esperienza, maturato in contesti ecclesiali, pastorali ed accademici, del neo direttore”.

Nato il 9 agosto 1970, salesiano dal 1992 e sacerdote dal 2000, don Sala è licenziato e dottorato in Teologia fondamentale alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale ed è professore ordinario di Teologia pastorale e Pastorale giovanile presso l’Università Pontificia Salesiana. Tra gli incarichi ricoperti anche quelli di consultore nella Segreteria generale del Sinodo dei vescovi e segretario speciale della XV Assemblea generale del Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, di direttore della rivista “Note di pastorale giovanile” e di membro del Centro nazionale Opere salesiane d’Italia.