Diocesi: Caritas Oristano, domani sera in cattedrale concerto di beneficenza “Note d’estate”

Sarà la cattedrale di Santa Maria Assunta, ad Oristano, ad ospitare nella serata di domani, mercoledì 27 luglio, il concerto di beneficenza “Note d’estate”. L’appuntamento musicale, con inizio alle 21, è promosso dalla Caritas diocesana arborense ed è finalizzato, oltre che alla raccolta di beni di prima necessità e di libere offerte per il sostegno dei servizi e delle attività della Caritas, soprattutto al coinvolgimento e alla sensibilizzazione di tutta la comunità verso le necessità di chi è più in difficolta.

“La Caritas – viene ricordato in una nota – è da sempre impegnata su più fronti: da una parte l’assistenza materiale e il supporto educativo alle persone e famiglie in difficoltà, dall’altra l’animazione della comunità diocesana e la sensibilizzazione su tematiche che riguardano i bisogni materiali e la prevenzione del disagio. Spesso si tende a demandare la cura delle povertà materiali e umane più profonde a enti ecclesiali e ad associazioni di volontariato senza pensare a quanto sia bello e importante assumersi la responsabilità, in prima persona, di un semplice gesto di condivisione e di solidarietà che possa anche contagiare tutta la comunità cristiana”.

Con l’intento di creare nuove occasioni di vicinanza e condivisione e per suscitare attenzione verso chi è in difficoltà durante questa settimana, dal 25 al 29 luglio, la Caritas diocesana aprirà le porte della sua sede in via Cagliari 183, a Oristano, a chiunque voglia avvicinarsi per conoscerne le attività e le finalità o portare una donazione.

Il concerto “Note d’estate “si inserisce nel calendario della Donation week estiva ed è organizzato in collaborazione con la parrocchia della cattedrale di Oristano, grazie alla gentile partecipazione di Santina Raschiotti che presenterà la serata, e di sette cori di diverso genere, provenienti da alcuni paesi della diocesi: Coro polifonico etnico Eleonora d’Arborea di Oristano; Coro polifonico femminile laconese di Laconi; Coro La Vega di Milis; Coro Maurizio Carta di Oristano; Coro Tasis di Isili; la Corale del Sinis di Solanas; il Sounds of Freedom Gospel Choir di Oristano.