Ucraina: Consiglio Ue, nuove sanzioni a enti e individui in Russia. Altra tranche di aiuti alle forze armate di Kiev

Il Consiglio dell’Ue ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti di altri 54 individui e 10 entità russe: la Sberbank non potrà più condurre transazioni al di fuori della Russia, bloccate società che operano nel settore militare o della cantieristica navale o coinvolte nel furto di grano ucraino, soggetti che hanno diffuso propaganda filo-Cremlino e anti-Ucraina. Tra gli individui, “alti esponenti dell’establishment politico o culturale come membri della Duma di Stato, politici locali come il sindaco di Mosca, militari e personale di alto rango, politici nominati nei territori ucraini invasi dalla Russia, importanti uomini d’affari”. E poiché il regime siriano fornisce sostegno alla Russia, le sanzioni colpiranno anche sei persone e un’entità coinvolte nel reclutamento di mercenari siriani. La lista dei sanzionati russi ora comprende 108 entità e 1212 persone, a cui sono stati bloccati i beni, a cui cittadini e imprese dell’Ue non possono mettere a disposizione fondi e che non possono “entrare o transitare nei territori dell’Ue”, precisa la nota da Bruxelles. Il Consiglio ha inoltre deciso di mettere a disposizione delle forze armate ucraine altri 500 milioni di euro per aiuti militari nell’ambito dell’European Peace Facility. Il contributo Ue erogato fino a qui, in cinque tranches a partire dal 28 febbraio, ammonta a 2,5 miliardi di euro. “L’Ue rimane concentrata e ferma nel suo sostegno all’Ucraina nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza”, la spiegazione dell’Alto rappresentante Josep Borrell.