Ucraina: Europe for peace, domani grande mobilitazione per la pace in tutte le città italiane

Una Giornata nazionale di mobilitazione per la pace in Ucraina sarà organizzata sabato 23 luglio su tutto il territorio nazionale per rilanciare la richiesta di cessate il fuoco affinché si giunga ad una conferenza internazionale di pace. Lo slogan dell’iniziativa sarà “Tacciano le armi, negoziato subito”. L’appello è promosso da “Europe for peace“, l’iniziativa congiunta avviata già dallo scorso marzo e che raccoglie l’adesione di reti, campagne, associazioni, sindacati. Tra le numerose adesioni la Rete italiana pace e disarmo, la Campagna Sbilanciamoci! e la coalizione #Stopthewarnow . “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – si legge in un appello – ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa ed ha già fatto decine di migliaia di vittime e si avvia a diventare un conflitto di lunga durata” portando conseguenze nefaste “anche per l’accesso al cibo e all’energia di centinaia di milioni di persone, per il clima del pianeta, per l’economia europea e globale”. Ribadendo la vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra si ricorda poi come occorra cercare “una soluzione negoziale, ma non si vedono sinora iniziative politiche né da parte degli Stati, né da parte delle istituzioni internazionali e multilaterali” sottolineando come invece sia necessario “che il nostro Paese, l’Europa, le Nazioni Unite operino attivamente per favorire il negoziato e avviino un percorso per una conferenza internazionale di pace che, basandosi sul concetto di sicurezza condivisa, metta al sicuro la pace anche per il futuro”. “Le armi non portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la popolazione – ribadiscono -. Non c’è nessuna guerra da vincere: noi invece vogliamo far vincere la pace”.