Giffoni Film Festival: dal 22 al 25 luglio i ragazzi coinvolti nel “Green game” per imparare le buone pratiche di raccolta differenziata

(Foto: Green Game)

Ai nastri di partenza oggi la 52ª edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica riservata ai giovani che offre moltissime occasioni di incontro e confronto, laboratori e attività per i ragazzi.

Una di queste è Green Game, il format multimediale su riciclo e sostenibilità ambientale che coinvolgerà i ragazzi dal 25 al 30 luglio presso la Sala Galileo. “Obiettivo del Green Game è divertire e soprattutto sensibilizzare i giovani verso le buone pratiche di raccolta differenziata”, spiega una nota.

Due sessioni al giorno, (alle 18 e alle 19) dove i ragazzi, divisi in squadre e dotati di risponditori wireless, si batteranno per ottenere premi e gadget in materiale riciclato.

È possibile partecipare prenotando su https://www.giffonifilmfestival.it/laboratori-2022.

I Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, partner del Giffoni Film Festival e promotori del format “Green Game”, hanno voluto questo connubio (è il 2° anno del Green Game al Giffoni Film Festival) con l’obiettivo di coniugare apprendimento e divertimento.

“Tornare al Festival di Giffoni, dopo due edizioni caratterizzate dall’emergenza sanitaria, è per noi motivo di grande entusiasmo. Il format del Green Game ha ormai toccato centinaia di scuole in Italia, sia in presenza sia online, e ogni edizione è stata caratterizzata da un grande successo. Il gioco è semplice ma educativo, parla ai ragazzi con un linguaggio veloce e senza barriere, illustrando il valore del riciclo dei materiali, essenziale nel periodo storico che stiamo vivendo. La crisi energetica e delle materie prime, infatti, è un argomento spesso difficile e ostico per i più giovani. Con questa esperienza di gioco proviamo a toccare temi delicati e spesso confusi con chiarezza e semplicità. Ed anche il divertimento non manca. Siamo sicuri che i giurati del Giffoni si sfideranno al meglio, mostrando a tutti quanto abbiano a cuore le sorti del nostro pianeta”, si legge in una nota dei Consorzi nazionali.

Green Game è un progetto formativo e innovativo che negli ultimi 9 anni, nella sua veste ufficiale, ha coinvolto decine di migliaia di studenti in tutta Italia e per il suo valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della transizione ecologica.