Ucraina: Acli, “accordo su esportazioni del grano apre uno spiraglio per iniziare un vero cammino verso la pace”

“La notizia della firma di un accordo tra Russia e Ucraina sulle esportazioni del grano ci dà speranza verso il futuro e apre uno spiraglio per iniziare un vero cammino verso la pace”. Lo affermano in una nota le Acli che “hanno sostenuto e continuano a sostenere tale azione diplomatica internazionale con speranza e impegno, anche attraverso manifestazioni come quella di domani 23 luglio, Europe for peace, a cui parteciperanno in diverse città italiane”. Anche Acli Terra accoglie con favore la notizia dell’accordo tra Kiev e Mosca: “La flessione dei prezzi del grano duro e tenero – viene osservato – rilancia la necessità di non perdere terreno sulla lotta alla speculazione finanziaria sull’agroalimentare con la necessità di stabilire un tetto europeo dei costi. Si tratta di una notizia importante che fa respirare le aziende zootecniche, con un filiera italiana che riceverà circa 1,2 miliardi di chili di grano. Inoltre è un passo avanti importante per cercare di garantire la sicurezza alimentare mondiale”.