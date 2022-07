Diocesi: Lucera-Troia, nella chiesa dell’Annunziata di Pietramontecorvino lunedì due giovani donne presentano la “Christus vivit”

Lunedì 25 luglio, alle 19, presso la chiesa dell’Annunziata di Pietramontecorvino, nella diocesi di Lucera-Troia, si terrà una tavola rotonda in cui due giovani donne avvocatesse, Giusy Di Donato di Pietramontecorvino e Manuela Patricelli di Volturino, presenteranno alla popolazione giovanile del posto l’esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa Francesco.

Si tratta di un evento già precedentemente organizzato dal parroco di Pietramontecorvino, don Gaetano Schiraldi, poi bloccato a causa del sopraggiungere della pandemia. “Saranno le due giovani a presentare l’esortazione ai loro coetanei – spiega una nota della diocesi –. Una idea che nasce per concretizzare ciò che oggi si definisce ‘riflessione dal basso’. Il documento pontificio è rivolto ai giovani, ma i giovani cosa ne pensano? Come accolgono le parole loro rivolte dal Santo Padre? L’evento costituisce un piccolo punto di partenza affinché i giovani abbiano la parola nella odierna società e nella vita della Chiesa e della parrocchia”.