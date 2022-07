Cultura: Pontremoli, il 31 luglio la cerimonia di consegna del Premio letterario “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”

Pontremoli torna ad essere al centro della cultura italiana ospitando la premiazione della prima edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, nato su iniziativa del Forum delle associazioni familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”.

La cerimonia, durante la quale, alla presenza di un notaio, verrà annunciato il vincitore del miglior romanzo che promuove la bellezza della famiglia, avrà luogo domenica 31 luglio, alle ore 21, in piazza della Repubblica.

Saranno presenti gli autori tra quelli selezionati nella sestina: Massimiliano Alberti autore de “La piccola Parigi”, Ed. Infinito; Susanna Bo, autrice di “Se fossi in te”, Ed. San Paolo; Anna Pavignano, in finale con “La prima figlia”, Ed. E/O; Susanna Petruni, autrice di “Volevo una mamma bionda”, Ed. Piemme; Mariangela Tarì, in gara con “Il precipizio dell’amore”, Ed. Mondadori; Maria Pia Veladiano, che partecipa con “Adesso che sei qui”, Ed. Guanda.

Presenti anche Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Ignazio Landi, presidente della Fondazione Città del libro; mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, l’attrice Beatrice Fazi, madrina della serata, Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscanal e altre autorità civili e militari.