Siria: Iacomini (Unicef Italia), “5 bambini uccisi e 9 feriti a ovest di Idlib. Guerra non è finita e miete ancora vittime innocenti”

“I nostri uffici in Medio Oriente ci hanno appena informato che almeno cinque bambini sono stati uccisi e nove feriti a ovest di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in un attacco questa mattina presto”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, denunciando che “la guerra in Siria, un conflitto che ha distrutto un’intera generazione di bambini, non è finito. I bambini nel nord-ovest della Siria e in tutto il Paese continuano a pagare il prezzo più pesante delle violenze in corso”. “Nel 2021, il 70% delle gravi violazioni registrate contro bambini in Siria si è verificato nel nord-ovest”, prosegue Iacomini, aggiungendo che “ancora una volta, ricordiamo alle parti in causa che i bambini non devono mai essere presi di mira, non sono un target vale per la Siria come per l’Ucraina come altri terribili conflitti in corso. Sarebbe ora che i bambini della Siria vivessero dopo 12 anni senza violenza o paura”.