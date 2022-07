Cinema: FedS, premio Robert Bresson 2022 al regista Hirokazu Kore’eda

La Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e dell’Istituto giapponese di cultura, conferiscono il Premio Robert Bresson 2022 “al regista che abbia dato una testimonianza, significativa per sincerità e intensità, del difficile cammino alla ricerca del significato spirituale della nostra vita”: giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione, il premio è assegnato a Hirokazu Kore’eda.

Dopo l’ottima accoglienza a Cannes del suo ultimo film “Le buone stelle – Broker”, che il 22 settembre sarà in sala con Lucky Red e Koch Media, il regista riceverà il prestigioso riconoscimento in occasione della 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, martedì 6 settembre, alle 12, nello Spazio FEdS al Lido di Venezia (Sala Tropicana 1, Hotel Excelsior). Ecco la motivazione: “Punto di riferimento fondamentale della nuova leva registica giapponese, Kore’eda è il regista che più di ogni altro ha saputo aggiornare i canoni della scuola nipponica, indicando attraverso una poetica estremamente intima e personale il punto in cui tradizione e modernità si guardano, si sfidano, si abbracciano. E laddove i suoi coetanei hanno continuato a interrogarsi sulla generatività del trauma (l’atomica, da Hiroshima a Fukushima) nella mentalità e nella cultura del proprio paese, Kore’eda ha preferito setacciare la coscienza del Giappone dentro l’orizzonte più ampio dell’occidentalizzazione del gusto e dei costumi, ponendo questioni decisive come la memoria, la morte, la famiglia, l’amore, sotto la lente binoculare di una sensibilità ibrida, globale, fortemente contemporanea”.