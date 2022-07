Brasile: suor Eliane Cordeiro de Souza è la nuova presidente della Conferenza nazionale dei religiosi

(Foto: Crb)

Suor Eliane Cordeiro de Souza è la nuova presidente della Conferenza nazionale dei religiosi del Brasile (Crb) per il triennio 2022-2025. È stata eletta a Brasilia al termine dell’assemblea generale, che ha visto la partecipazione di 401 religiosi. Il nuovo triennio, come si legge nel documento finale, ha come linee guida la centralità in Gesù Cristo, lo spirito missionario e la sinodalità.

Suor Eliane Cordeiro de Souza, 67 anni, appartiene alla Congregazione delle Mercedarie della Carità. È stata consigliera generale della Congregazione, ispettrice del Brasile e coordinatrice regionale della Crb per Rio de Janeiro. Specializzata in discipline educative, ha una laurea in Educazione popolare ed è specializzata in Counseling biblico. Attualmente si dedica al coordinamento del centro sociale Padre Zegrí, un progetto di convivenza e rafforzamento dei legami per i bambini bisognosi. Succede a suor Maria Ines Vieira.

Dopo l’annuncio del risultato, suor Eliane ha esortato: “Rimaniamo nell’amore e nella forza di Dio, perché siamo chiamati ad amare e servire nel cammino dei poveri, vivendo le sfide della fraternità e della sorellanza”.