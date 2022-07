Giornata mondiale nonni e anziani: santuario di Loreto, in programma messe e un concerto

Anche al santuario della Santa Casa di Loreto si celebra la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Domenica 24 luglio, alle ore 10, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Giuseppe Orlandoni, vescovo emerito di Senigallia, mentre martedì 26 luglio, alle ore 18,30, la messa sarà presieduta da fra Alessandro Ferrari, rettore della basilica della Santa Casa, nella festa dei santi Gioacchino e Anna.

Sempre martedì 26 luglio, alle ore 21, in basilica superiore è previsto un concerto d’organo del maestro Andrea Campolucci in onore dei nonni e degli anziani.

La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, si legge in una nota della Delegazione pontificia di Loreto che riprende il messaggio di Papa Francesco per questa seconda Giornata, è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”.